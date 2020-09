US Open. Petra Kvitova nie wykorzystała czterech meczboli i odpadła w 1/8 finału

Rozstawiona z "szóstką" Petra Kvitova odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open po porażce z Amerykanką Shelby Rogers 6:7 (5-7), 6:3, 6:7 (6-8). Czeska tenisistka nie wykorzystała czterech piłek meczowych.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tenis. Dawid Celt dla Interii: Próbujemy ratować ten sezon. Wideo INTERIA.TV

Trzy meczbole Kvitova miała w 10. gemie decydującego seta, a ostatniego w tie-breaku, prowadząc 6-5. Wówczas jednak zanotowała podwójny błąd, a następnie dwa kolejne punkty także padły łupem 93. w rankingu WTA Rogers. Spotkanie trwało dwie godziny i 39 minut.

Reklama

Czeszka ma w dorobku dwa tytuły wielkoszlemowe - oba wywalczone na trawiastych kortach Wimbledonu. W US Open jej najlepszym wynikiem jest ćwierćfinał, do którego dotarła w 2015 i 2017 roku. Nowojorska impreza to jedyne zawody tej rangi, w których jeszcze nigdy nie była w czołowej czwórce.



Rogers dotychczas na obiektach Flushing Meadows nie była w stanie przejść trzeciej rundy. W niedzielę powtórzyła swoje najlepsze osiągnięcie w Wielkim Szlemie. Jest też ćwierćfinalistką Rolanda Garrosa z 2016 roku.

Wyniki niedzielnych meczów 1/8 finału singla kobiet w US Open:

Jennifer Brady (USA, 28) - Angelique Kerber (Niemcy, 17) 6:1, 6:4

Shelby Rogers (USA) - Petra Kvitova (Czechy, 6) 7:6 (7-5), 3:6, 7:6 (8-6)

Julia Putincewa (Kazachstan, 23) - Petra Martic (Chorwacja, 8) 6:3, 2:6, 6:4