Trzecia runda to najlepszy wynik w US Open spośród rezultatów pięciorga polskich singlistów, którzy zaprezentowali się w tegorocznej edycji. Do tego etapu dotarły dwie tenisistki - Iga Świątek i Magda Linette i obie zrobiły to po raz pierwszy w karierze.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tenis. Dawid Celt dla Interii: Próbujemy ratować ten sezon. Wideo INTERIA.TV

Pierwsza z nich 12 miesięcy temu zadebiutowała na obiektach Flushing Meadows i odpadła wówczas w drugiej fazie zmagań. Druga - najbardziej doświadczona z grona biało-czerwonych, którzy stawili się teraz w Nowym Jorku - także wcześniej najdalej doszła do drugiej rundy. Miało to miejsce pięć lat temu i w poprzednim sezonie. W międzyczasie zaś przegrywała mecze otwarcia, a przed 2015 rokiem nie zdołała przebić się przez eliminacje.

Reklama

Druga runda pozostanie po tym sezonie najlepszym wynikiem w US Open Huberta Hurkacza. Odpadł na tym etapie też dwa lata temu w debiucie, w minionym roku zaś został wyeliminowany po pierwszym spotkaniu.

Mecze otwarcia na Flushing Meadows przegrali w tym tygodniu Kamil Majchrzak i Katarzyna Kawa. Tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego w poprzedniej edycji dotarł do trzeciej rundy, a w 2018 roku odpadł w kwalifikacjach. Zawodniczka z Krynicy-Zdroju z kolei zaliczyła teraz debiut w głównej drabince nie tylko US Open, ale i Wielkiego Szlema. W Nowym Jorku próbowała się do niej dostać już rok temu z eliminacji, ale bez powodzenia.

Dotychczasowe wyniki w US Open w grze pojedynczej Polaków, którzy wystąpili w tegorocznej edycji nowojorskiej imprezy:

Magda Linette

2011 - kwalifikacje (1. runda)

2013 - kwalifikacje (1. runda)

2014 - kwalifikacje (1. runda)

2015 - 2. runda

2016 - 1. runda

2017 - 1. runda

2018 - 1. runda

2019 - 2. runda

2020 - 3. runda

Iga Świątek

2019 - 2. runda

2020 - 3. runda

Katarzyna Kawa

2019 - kwalifikacje (1. runda)

2020 - 1. runda

Hubert Hurkacz

2018 - 2. runda

2019 - 1. runda

2020 - 2. runda

Kamil Majchrzak

2018 - kwalifikacje (2.runda)

2019 - 3. runda

2020 - 1. runda

an/ zm/