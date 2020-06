US Open. Organizatorzy rozważają ponowne włączenie turnieju na wózkach

Organizatorzy wielkoszlemowego US Open - po fali krytyki za wcześniejszą decyzję - rozważają ponowne włączenie turnieju na wózkach do programu tegorocznej edycji prestiżowych zawodów tenisowych w Nowym Jorku - poinformowały media.

Amerykańska federacja (USTA) przyznała się do błędu i zapowiedziała rozważenie kilku scenariuszy przeprowadzenia rywalizacji niepełnosprawnych tenisistów, dodając, że już współpracuje w tej sprawie z zawodnikami.

Kilka dni temu organizatorzy US Open podali szczegóły dotyczące turnieju cyklu Wielkiego Szlema. Impreza, zgodnie z pierwotnym planem, odbędzie w dniach 31 sierpnia - 13 września, ale z powodu pandemii wprowadzono szereg zmian. Między innymi zrezygnowano z udziału publiczności, przeprowadzenia kwalifikacji oraz zawodów mikstów, juniorów i tenisistów na wózkach, a obsadę deblowych zmagań zmniejszono o połowę.

Wkrótce po tym zamiar usunięcia zmagań na wózkach wywołał krytykę ze strony m.in. Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego. Zdobywca 10 tytułów wielkoszlemowych w tenisie na wózku Australijczyk Dylan Alcott nazwał takie podejście dyskryminującym.

W odpowiedzi Amerykanie ogłosili, że wznawiają pracę dotyczące sposobu rozegrania zawodów niepełnosprawnych. W komunikacie podała, że czeka na kolejne opinie zawodników i będzie współpracowała z międzynarodową federacją.

Utytułowany francuski gracz Stephane Houdet zaprezentował na Twitterze opcje już zaproponowane przez amerykańską federację. Zakładają one np. wypłacenie rekompensaty tenisistom w przypadku anulowania zawodów, przeniesienie turnieju na październik do Orlando albo rozegranie na Flushing Meadows, ale z nagrodami zmniejszonymi o połowę w porównaniu do ubiegłego roku.

Na początku marca wstrzymano wszystkie zawody pod szyldem WTA, ATP i ITF. Pierwsze po przerwie turnieje mają się odbyć od 3 sierpnia w Palermo na Sycylii - kobiety oraz od 14 sierpnia w Waszyngtonie - mężczyźni.



