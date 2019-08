Niemka Laura Siegemund będzie rywalką Magdaleny Fręch w pierwszej rundzie rozpoczynającego się w poniedziałek w Nowym Jorku wielkoszlemowego turnieju US Open. Polska tenisistka po przejściu kwalifikacji zadebiutuje w tej imprezie.

31-letnia Siegemund w ostatnim notowaniu rankingu WTA była sklasyfikowana na 97. pozycji, ale jej najwyższa w karierze lokata to 27. W 2016 roku dwukrotnie, w tym w Nowym Jorku, dotarła do trzeciej rundy wielkoszlemowych imprez. Wygrała dwa turnieje WTA.

Fręch plasuje się na 222. miejscu na liście światowej. 21-letnia łodzianka przed rokiem zadebiutowała w Australian Open i French Open, a teraz udało się jej przebrnąć kwalifikacje na kortach Flushing Meadows.

Jej mecz organizatorzy wyznaczyli na poniedziałek. Tego dnia z czwórki polskich singlistów zaprezentują się również Iga Świątek, która trafiła na Serbkę Ivanę Jorovic, oraz Hubert Hurkacz, którego rywalem będzie Francuz Jeremy Chardy.

We wtorek rywalizację rozpocznie Magda Linette, która zagra z Australijką Astrą Sharmą.

Linette i Hurkacz w tym tygodniu odnieśli największe sukcesy w karierze. W sobotę wystąpią w finale imprez WTA i ATP, odpowiednio, w nowojorskim Bronksie oraz Winston-Salem.

Pula nagród w tegorocznym US Open wyniesie ponad 57 milionów dolarów, co jest rekordem tego turnieju. To również najwięcej spośród wszystkich imprez wielkoszlemowych.

Zwycięzcy zmagań w singlu kobiet oraz mężczyzn otrzymają po 3,85 mln dol., a finaliści - po 1,9 mln. Występ w pierwszej rundzie turnieju głównego jest wyceniony na 58 tysięcy dolarów.