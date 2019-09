10 tysięcy dolarów będzie kosztować Mike'a Bryana gest strzelania do sędziego liniowego podczas meczu US Open. To najwyższa kara finansowa w obecnej edycji wielkoszlemowego turnieju.

Do incydentu doszło podczas meczu braci Bryanów z Roberto Carballesem Baeną z Hiszpanii i Argentyńczykiem Federico Delbonisem w drugiej rundzie turnieju na nowojorskich kortach.

Po jednej z wymian, Mike Bryan obrócił rakietę tenisową tak, jakby była karabinem i wykonał taki gest, jakby strzelał do sędziego liniowego.

Arbiter Mariana Alves uznała to za niesportowe zachowanie.

- Przepraszam za każdy uraz, jaki mogłem spowodować. Wygraliśmy punkt i gest miał być żartobliwy. Biorąc jednak pod uwagę ostatnie wydarzenia i klimat polityczny, rozumiem, że mój gest można odebrać jako drażliwy. Obiecuję, że to się więcej nie powtórzy - napisał Mike Bryan w oświadczeniu.

Stanami Zjednoczonymi regularnie wstrząsają masowe strzelaniny. Tylko w ostatnią sobotę podczas jednej z nich w Teksasie zginęło siedem osób.



Mike Bryan wygrał 18 wielkoszlemowych turniejów deblowych. Razem z bratem Bobem przez ponad dziewięć lat zajmowali pierwsze miejsce w rankingu deblistów.

