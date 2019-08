Magdalena Fręch pokonała Chinkę Jia-Jing Lu 6:3, 6:4 i awansowała do drugiej rundy kwalifikacji do wielkoszlemowego turnieju tenisowego US Open (pula nagród 57,2 mln dolarów). Następną rywalką Polki w Nowym Jorku będzie Czeszka Rebecca Sramkova.

Fręch ma dobre wspomnienia z meczów ze Sramkovą, gdyż przed rokiem pokonała ją w decydującej rundzie kwalifikacji Rolanda Garrosa, a w maju była lepsza w turnieju ITF w Trnawie na Słowacji.

Polka jest 222. w światowym rankingu, a Czeszka zajmuje w nim 173. pozycję.

Już pierwszy mecz kwalifikacji przegrała rozstawiona w nich z "18" Katarzyna Kawa, która uległa Australijce Lizette Cabrerze 1:6, 7:6 (8-6), 3:6.

We wtorek udział w eliminacjach rozpocznie Kamil Majchrzak - jego rywalem będzie Argentyńczyk Carlos Berlocq.

Udział w turnieju głównym, którego inaugurację zaplanowano na poniedziałek, mają zapewniony Iga Świątek, Magda Linette i Hubert Hurkacz. Tytułu w singlu bronić będą Japonka Naomi Osaka i Serb Novak Djoković.

Wynik 1. rundy kwalifikacji US Open:

Magdalena Fręch (Polska) - Jia-Jing Lu (Chiny) 6:3, 6:4