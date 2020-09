US Open. Magda Linette w 3. rundzie po zaciętym boju

Magda Linette awansowała do 3. rundy US Open. Polka po pełnym dramaturgii i zwrotów akcji meczu pokonała Dankę Kovinić 6:1, 6:7 (2-7), 7:6 (7-4).

Polka świetnie zaczęła spotkanie. W pierwszym secie dała sobie urwać tylko jednego gema. Sama dwukrotnie przełamała rywalkę i pewnie zwyciężyła.

W drugiej partii było trochę więcej walki. Polka była już bardzo blisko zwycięstwa. Prowadziła 5:3, ale wtedy rywalka wygrała gema przy własnym podaniu, a następnie przełamała Polkę, doprowadzając do wyrównania.

Polka zdołała jeszcze doprowadzić do tie-breaka. Tam jednak przegrała do dwóch i o zwycięstwie musiał zdecydować trzeci set.



Był on bardzo wyrównany. Linette się nie poddawała. Kovinić jednak zobaczyła, że może powalczyć z Polką i nie dała się przełamać.

W efekcie kolejny raz panie musiały rozegrać tie-breaka. Polka nie zaczęła go najlepiej. Przegrywała już 2-4. Zdobyła jednak pięć punktów z rzędu i wygrała trzeciego seta oraz cały mecz.

Dzięki temu zwycięstwu Linette stała się drugą Polką, która osiągnęła trzecią rundę w każdym turnieju wielkoszlemowym. Pierwszą była oczywiście Agnieszka Radwańska. W kolejnym meczu Linette zmierzy się z Estonką Anett Kontaveit.

