US Open: Magda Linette - Iva Jović. Transmisja na żywo, relacja live

Magda Linette doskonale wie, jak smakuje gra w Wielkim Szlemie. W samym US Open występowała już dziewięć razy i teraz dziesiąty rok z rzędu pojawi się na kortach Flushing Meadows. Największy sukces w nowojorskiej imprezie Polka odniosła w 2022 roku - doszła wtedy do trzeciej rundy , eliminując po drodze kolejno Maddison Inglis i Dankę Kovinić. Przegrała dopiero z Anett Kontaveit.

W losowaniu turnieju Polka trafiła do dolnej części drabinki, która zmagania rozpocznie w poniedziałek, 26 sierpnia. W ćwiartce znalazła się m.in. z Magdaleną Fręch, ale i Aryną Sabalenką, Qinwen Zheng, Amandą Anisimovą, Donną Vekić czy Madison Keys. Z Białorusinką, drugą rakietą świata, mogłaby spotkać się już w trzeciej rundzie. Póki co jednak Magda Linette skupia się na najbliższym spotkaniu pierwszej rundy, w którym przyjdzie jej zmierzyć się z 16-letnią debiutantką w US Open, Ivą Jović.