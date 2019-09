Rozstawieni z "dwójką" tenisiści Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo odpadli w 1/8 finału debla w wielkoszlemowym US Open. Finaliści poprzedniej edycji przegrali z Portugalczykiem Joao Sousą i Argentyńczykiem Leonardo Mayerem 6:7 (2-7), 3:6.

W 10. gemie pierwszej partii Kubot i Melo nie wykorzystali dwóch piłek setowych. W drugim stracili podanie przy stanie 1:1. W dziewiątym gemie obronili dwie piłki meczowe, ale przy kolejnej już nie dali rady.

Na otwarcie wygrali z Ukraińcem Denysem Mołczanowem i Nowozelandczykiem Artemem Sitakiem 6:2, 6:4, a w drugiej rundzie ze Słowakiem Jozefem Kovalikiem i Hiszpanem Albertem Ramosem-Vinolasem 6:3, 6:4.

Polsko-brazylijski duet w dobrych nastrojach dotarł do Nowego Jorku - tydzień temu wygrał imprezę WTA w Winston-Salem.

Do debla w tegorocznej edycji US Open zgłosiło się pięcioro Polaków. Oprócz lubinianina, byli to: Hubert Hurkacz, Alicja Rosolska i grające po raz pierwszy razem Iga Świątek i Magda Linette. Wszyscy zakończyli już występ.

Kubot był też ostatnim polskim singlistą w stawce tej edycji nowojorskiej imprezy.

Wynik meczu 1/8 finału gry podwójnej mężczyzn:

Joao Sousa, Leonardo Mayer (Portugalia, Argentyna) - Łukasz Kubot, Marcelo Melo (Polska, Brazylia, 2) 7:6 (7-2), 6:3