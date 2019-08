Rozstawieni z "dwójką" tenisiści Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo awansowali do 1/8 finału debla w wielkoszlemowym US Open. Finaliści poprzedniej edycji pokonali w 2. rundzie Słowaka Jozefa Kovalika i Hiszpana Alberta Ramosa-Vinolasa 6:3, 6:4.

Na otwarcie Kubot i Melo wygrali z Ukraińcem Denysem Mołczanowem i Nowozelandczykiem Artemem Sitakiem 6:2, 6:4.

O awans do ćwierćfinału zagrają z rozstawionymi z numerem "14" Finem Henri Kontinenem i Australijczykiem Johnem Peersem lub Portugalczykiem Joao Sousą i Argentyńczykiem Leonardo Mayerem.

Polsko-brazylijski duet w dobrych nastrojach dotarł do Nowego Jorku - tydzień temu wygrał imprezę WTA w Winston-Salem.

Do debla w tegorocznej edycji US Open zgłosiło się pięcioro Polaków. Oprócz Kubota to: Hubert Hurkacz, Alicja Rosolska i grające po raz pierwszy razem Iga Świątek i Magda Linette.

Wynik meczu 2. rundy gry podwójnej mężczyzn:

Łukasz Kubot, Marcelo Melo (Polska, Brazylia, 2) - Jozef Kovalik, Albert Ramos-Vinolas (Słowacja, Hiszpania) 6:3, 6:4.