Benoit Paire miał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa i będzie musiał się wycofać z rozpoczynającego się w poniedziałek wielkoszlemowego turnieju US Open - podała gazeta "L'Equipe". Francuski tenisista w pierwszej rundzie miał się zmierzyć z Kamilem Majchrzakiem.

Spotkanie rozstawionego z numerem 17. Paire'a ze 108. w rankingu ATP Majchrzakiem miało się odbyć we wtorek. Organizatorzy jeszcze nie zaktualizowali drabinki i nie podali, kto będzie rywalem Polaka w zastępstwie Francuza.

Ten ostatni jako pierwszy z uczestników tegorocznej edycji nowojorskiej imprezy wielkoszlemowej stracił miejsce w obsadzie z powodu zakażenia Covid-19. 31-letni zawodnik pojawił się w Nowym Jorku w ubiegłym tygodniu. Po przylocie był kilkakrotnie badany pod kątem koronawirusa, ale za każdym razem wynik był negatywny.



Miał on wziąć udział w poprzedzającym US Open turnieju Western&Southern Open. Podczas meczu pierwszej rundy prosił o przerwę medyczną z powodu złego samopoczucia, a w drugim secie skreczował. Obecnie przebywa nadal w hotelu przygotowanym dla tenisistów, ale wraz z trenerem pozostaje w izolacji.



Ze względu na pandemię impreza wielkoszlemowa na obiektach Flushing Meadows rozgrywana będzie na specjalnych zasadach. Zawodników umieszczono w "bańce", a rywalizacja będzie się toczyć przy pustych trybunach. Mimo to grupa zawodników, w tym kilka gwiazd, zrezygnowało z udziału i nie przyleciało do USA.