Kristina Mladenović jest sprawczynią jednej z największych jak na razie niespodzianek w tegorocznym wielkoszlemowym turnieju US Open. Francuska tenisistka pokonała w pierwszej rundzie rozstawioną z "14" Niemkę polskiego pochodzenia Angelique Kerber 7:5, 0:6, 6:4.





Mladenović dwukrotnie w trakcie drugiego seta prosiła o przerwę medyczną w związku z bólem pleców. W tej odsłonie wyraźnie dominowała Kerber. W dwóch pozostałych górą była jednak Francuzka. Spotkanie trwało prawie dwie i pół godziny.

Porażkę byłej liderki światowej listy z 54. w tym zestawieniu rywalką można uznać za niespodziankę, ale nie za sensację. Triumfatorka US Open sprzed trzech lat w ostatnich miesiącach jest w słabszej formie.

- To nie był mój najlepszy mecz, ale Kristina zagrała dobrze taktycznie. Dobrze zaprezentowałam się w drugim secie, ale to był mecz wzlotów i upadków. Pierwsze rundy zawsze są niełatwe. Zwłaszcza w ostatnich tygodniach, gdy nie idzie mi dobrze. Ten rok pod kątem Wielkiego Szlema nie jest dla mnie najlepszy - przyznała trenująca na co dzień w Puszczykowie Niemka.

Zdobywczyni trzech tytułów w zawodach tej rangi w styczniu odpadła w 1/8 finału Australian Open, z French Open pożegnała się po meczu otwarcia, a z Wimbledonem - po drugiej rundzie.

Pierwszego dnia rywalizacji w Nowym Jorku porażkę zanotowała również rozstawiona z "27" Francuzka Caroline Garcia. Złą passę w Wielkim Szlemie przełamała zaś Amerykanka Venus Williams. 39-letnia weteranka pokonała Chinkę Saisai Zheng 6:1, 6:0. Z French Open oraz z Wimbledonu odpadła w pierwszej rundzie.

Wyniki poniedziałkowych meczów 1. rundy:

Iga Świątek (Polska) - Ivana Jorović (Serbia) 6:0, 6:1



Laura Siegemund (Niemcy) - Magdalena Fręch (Polska) 5:7, 6:3, 6:4



Kristina Mladenovic (Francja) - Angelique Kerber (Niemcy, 14) 7:5, 0:6, 6:4



Ashleigh Barty (Australia, 2) - Sarina Dijas (Kazachstan) 1:6, 6:3, 6:2



Karolina Pliszkova (Czechy, 3) - Tereza Martincova (Czechy) 7:6 (8-6), 7:6 (7-3)



Anastasija Sevastova (Łotwa, 12) - Eugenie Bouchard (Kanada) 6:3, 6:3



Johanna Konta (W. Brytania, 16) - Daria Kasatkina (Rosja) 6:1, 4:6, 6:2



Petra Martić (Chorwacja, 22) - Tamara Zidansek (Słowenia) 6:4, 4:6, 6:1



Ons Jabeur (Tunezja) - Caroline Garcia (Francja, 27) 7:6 (10-8), 6:2



Su-Wei Hsieh (Tajwan, 29) - Jana Cepelova (Słowacja) 6:4, 5:7, 6:3



Dajana Jastremska (Ukraina, 32) - Monica Niculescu (Rumunia) 6:4, 1:6, 6:2



Rebecca Peterson (Szwecja) - Monica Puig (Portoryko) 6:3, 6:3



Mariam Bolkwadse (Gruzja) - Bernarda Pera (USA) 6:3, 5:7, 6:4



Ana Bogdan (Rumunia) - Harriet Dart (W. Brytania) 6:3, 6:1



Margarita Gasparjan (Rosja) - Priscilla Hon (Australia) 7:6 (7-4), 6:4



Jekaterina Aleksandrowa (Rosja) - Samantha Stosur (Australia) 6:1, 6:3



Fiona Ferro (Francja) - Daria Gavrilova (Australia) 6:3, 6:4



Lauren Davis (USA) - Johanna Larsson (Szwecja) 7:5, 6:2



Aleksandra Sasnowicz (Białoruś) - Jennifer Brady (USA) 6:1, 4:6, 6:0



Alison van Uytvanck (Belgia) - Viktoria Kuzmova (Słowacja) 6:4, 6:4



Karolina Muchova (Czechy) - Jelena Rybakina (Kazachstan) 6:4, 6:4



Venus Williams (USA) - Saisai Zheng (Chiny) 6:1, 6:0



Jelina Switolina (Ukraina, 5) - Whitney Osuigwe (USA) 6:1, 7:5



Serena Williams (USA, 8) - Maria Szarapowa (Rosja) 6:1, 6:1



Wang Qiang (Chiny, 18) - Caroline Dolehide (USA) 6:4, 6:4



Sofia Kenin (USA, 20) - Coco Vandeweghe (USA) 7:6 (7:4), 6:3



Maria Sakkari (Grecja, 30) - Camila Giorgi (Włochy) 6:1, 6:0



Shuai Zhang (Chiny) - Viktorija Golubic (Szwajcaria) 6:2, 6:1



Shuai Peng (Chiny) - Varvara Lepchenko (USA) 6:2, 7:6 (7-5)



Lin Zhu (Chiny) - Xinyu Wang (Chiny) 6:3, 6:4



Catherine McNally (USA) - Timea Bacsinszky (Szwajcaria) 6:4, 6:1



Madison Keys (USA, 10) - Misaki Doi (Japonia) 7:5, 6:0