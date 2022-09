US Open. Koniec marzeń Łukasza Kubota o kolejnym kankanie

W nocy z piątku na sobotę naszego czasu polsko-czeska para wyeliminowała rozstawionych z ósemką Holendrów: Matwé Middelkoopa i Demi Schuurs. Wtedy Kubot przegrał swoje pierwsze podanie, było 0-2, ale zaraz potem udało się przełamać podanie Schuurs. A później jeszcze raz w pierwszym secie i w drugim secie - kolejny raz. To dało Hradeckiej i Kubotowi awans do 1/8 finału gry mieszanej, gdzie w początkowej fazie meczu sytuacja się powtórzyła.

W drugim gemie serwował bowiem Kubot i został przełamany. Zaraz potem też mogło dojść do re-breaka, bo Polak z Czeszką prowadzili 40-30. Shibahara najpierw jednak posłała asa Kubotowi, a następnie wygrywające podanie Hradeckiej. Zrobiło się 3-0, a seta Škugor z Shibaharą wygrali 6-3.

Wielkie osiągnięcia Japonki. To było widać na korcie

Gdyby patrzeć na doświadczenie i osiągnięcia z całych karier, Kubot z Hradecką byliby zdecydowanymi faworytami. Grubo ponad 300 spotkań w Wielkim Szlemie, pięć tytułów (dwa Polaka i trzy Czeski) to piękne liczby. Tylko że to sukcesy sprzed lat, a dziś mocniejszą pozycję ma Ena Shibahara. Japonka jest dziesiąta na światowej liście deblistek, w tym roku wygrała już miksta we French Open, ale z Wesleyem Koolhofem. Z Chorwatem Franko Škugorem też się jednak świetnie rozumiała i było to widać na korcie.

W drugim secie nie doszło do żadnej radykalnej zmiany. Nadal gemy przy serwisie Škugora były dla rywali nieosiągalne, ale także i Shibahara nie zawodziła. Kubot z Hradecką swoje punkty wyrywali po walce, ale nie tracili przynajmniej swoich serwisów. Aż do czasu.

To co najgorsze stało się bowiem w dziewiątym gemie - w dziwnych okolicznościach. Przy serwisie Kubota było już 40-0, gdy nagle trzy punkty zdobyli rywale, a ostatniego - po zagraniu... w taśmę Japonki. Piłka przetoczyła się jednak na polsko-czeską stronę. Doszło do decydującego punktu - Kubot serwował na Chorwata. Škugor dość przeciętnym returnem odpowiedział na drugi serwis Polaka, ale 40-latek wyrzucił piłkę w aut.

A rywale za chwilę do zera wygrali gema przy serwisie Škugora i awansowali do ćwierćfinału turnieju par mieszanych.

US Open. 1/8 finału turnieju par mieszanych

Łukasz Kubot/Lucie Hradecká (Polska/Czechy) - Franko Škugor/Ena Shibahara (Chorwacja/Japonia) 3-6, 4-6