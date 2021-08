US Open. Kamil Majchrzak w drugiej rundzie eliminacji

Tenis

Kamil Majchrzak pewnie awansował do drugiej rundy eliminacji wielkoszlemowego US Open. Polski tenisista wygrał we wtorek z Portugalczykiem Frederikiem Ferreirą Silvą 6:1, 6:4. To pierwsza wygrana 115. w rankingu ATP Majchrzaka nad 180. w tym zestawieniu przeciwnikiem.

