US Open. Kamil Majchrzak przegrał w III rundzie

Grigor Dimitrow pokonał Kamila Majchrzaka 7:5, 7:6 (8), 6:2 w III rundzie US Open. Polak nie wykorzystał szansy na zwycięstwo w drugim secie, kiedy w tie-breaku prowadził 5:2. Mimo porażki to był bardzo udany turniej zawodnika z Piotrkowa Trybunalskiego.

To były zdecydowanie za wysokie progi dla 23-letniego polskiego tenisisty. Nawet jeśli Grigor Dimitrow przeżywa kryzys formy, najlepsze lata ma za sobą, to wciąż jest to zawodnik z nieprzeciętnymi umiejętnościami. Bułgar nadal potrafi zachwycać jednoręcznym beckhenderm, mocno granym forhendhem i dynamiką. W meczu z Polakiem z łatwością dobiegał do skrótów i precyzyjnie je odgrywał.

To był przeciwnik innego gatunku niż Nicolas Jarry czy Pablo Cuevas, których Majchrzak pokonał w poprzednich rundach, niż jego rywale z eliminacji. Piotrkowianin przy swoim defensywnym stylu gry nie mógł znaleźć sposobu na pewny serwis rywala, na jego ofensywne nastawienie. Górę wzięło również doświadczenie przeciwnika, który był na trzecim miejscu w rankingu ATP.

Ale trzeba przyznać, że Majchrzak przez dwa sety dzielnie walczył. W pierwszym dał się przełamać w ostatnim swoim gemie serwisowym. Do tego momentu dotrzymywał kroku Bułgarowi. Nie widać było po nim żadnego stresu spowodowanego stawką spotkania, czy zmęczenia poprzednimi spotkaniami. Dimitrow miał jednak niesamowitą precyzję własnym gemów serwisowych. Dwa pierwsze wygrał bez straty punktu, a w secie stracił zaledwie trzy.

Drugi set był niezwykle emocjonujący. Bułgar najpierw wygrał gema przy serwisie Polaka i prowadził 3:1, ale szybko stracił tę przewagę. Rozstrzygnięcie nastąpiło w tie-breaku. Ta dogrywka była niesamowicie zacięta. Majchrzak prowadził 5:2. Dimitrow doprowadził do wyrównania. Miał potem cztery setbole, by wykorzystać czwartego.

Po tak przegranym secie trudno się było Majchrzakowi podnieść i myśleć o zwycięstwie. W ostatniej partii zdołał jeszcze wygrać dwa gemy, ale grał jakby zrezygnowany. Dimitrow konsekwentnie dążył do celu. Wygrał seta bez problemu. Dla niego to bardzo ważne zwycięstwo, bo rozgrywa najlepszy turniej w sezonie. Może się odrodzi? W następnej rundzie zagra z 20-letnim Australijczykiem Aleksem de Minaurem.

Przy siatce bułgarski tenisista serdecznie podziękował za grę Polakowi. Majchrzak pokazał się w Nowym Jorku z bardzo dobrej strony. Wykorzystał swoją szansę. Przeszedł dwie rundy, w rankingu awansuje w okolice 80. miejsca. Ma jeszcze czas, by nauczyć się wygrywać takie mecze.

Olgierd Kwiatkowski

Zapis relacji na żywo

I set



Zawodnicy wyszli już na rozgrzewkę. Przed Majchrzakiem trudne zadanie. Polak grał eliminacje i dwa mecze pięciosetowe. Dimitrow miał tylko jeden mecz. W II rundzie miał walkowera - z powodu kontuzji wycofał się Borna Corić.



Mecz rozpoczęty. Serwuje Dimitrow. Bułgar wygrywa pierwszy gem bez straty punktu.



Polak nie tak łatwo jak rywal, ale wygrywa własny gem serwisowy.



Dimitrow doskonale jak na razie gra własne gemy serwisowe. Nie stracił jeszcze punktu. Prowadzi 2:1.



Majchrzak nie jest tak efektowny, choć popisał się ładną akcją przy siatce, ale wygrywa kolejnego gema. Było niebezpiecznie, bo zaczęło się od 0:30.



Bułgar nadal pewnie gra przy własnym podaniu, ale stracił jeden punkt. Często chodzi do siatki, wykorzystując defensywne nastawienie Polaka.



Teraz dla odmiany Majchrzak nie traci punktu. Na razie nie ma długich wymian, mecz toczy się szybko. Sześć gemów zostało rozegranych w zaledwie 16 minut.



Piękna wymiana na koniec tego gema. Dimitrow nie dał się zaskoczyć skrótowi Polaka. Wcześniej popisał się ładną akcją wolejową. Mimo spadku w rankingu to wciąż jest topowy zawodnik. Znów nie traci punktu przy własnym serwisie i prowadzi 4:3.



Nowe piłki i niemal perfekcyjny serwis Majchrzaka. Wyrównuje stan spotkania. 4:4.



W tym gemie tenisista z Piotrkowa popisał się pięknym lobem. Widownia zgotowała Polakowi oklaski. Majchrzak prowadził w tym gemie 30:15, postawił się, ale Bułgar potem już nie stracił punktu.



Pewnie wygrany gem serwisowy Majchrzaka. Wszystko zmierza w stronę tie-breaka.



Dimitrow bez straty punktu wychodzi na prowadzenie 6:5. Co chwila raczy publiczność swym jednoręcznym beckhandem. To bardzo skuteczna broń na polskiego zawodnika.



Bułgar pokazał swoją siłę w najważniejszym momencie tego seta. Raz znakomicie zareturnował, trzykrotnie zmusił Polaka do błędów i przełamuje Majchrzaka, wygrywa seta. Poczuł ulgę, bo po ostatniej piłce - wyrzuconej przez Polaka na aut - głośno krzyknął.



II set



Grigor Dimitrow nadal gra bardzo dobrze. kontroluje grę, zwłaszcza przy swoich gemach serwisowych. Pierwszego w drugim secie wygrywa ze stratą jednego punktu. Majchrzak wygrał wtedy długą wymianę, ale Bułgar rzadko do nich dopuszcza.



Brawa dla Polaka za ostatnią akcję przy siatce. Kończy gema wolejem, zachowując do końca czujność. Wygrywa gem bez straty punktu.



Niesamowity jest ten Bułgar. Do tej pory w meczu przegrał pięć punktów przy własnym serwisie. Jest 2:1 w drugim secie dla rywala Polaka.



Dimitrow przełamuje Majchrzaka. Prowadził już 40:0 i Polak odrobił straty, ale potem przegrał dwa punkty. Piotrkowianin przegrał w tym gemie trzy punkty przy siatce. To słaby element gry Majchrzaka, przynajmniej w tym spotkaniu.



Majchrzak nie miał jeszcze break-pointa w tym meczu. Dimitrow stracił dwa punkty, ale wygrywa swój gem serwisowy. Sytuacja Majchrzaka staje się skomplikowana.



Gem bez historii, pewnie wygrany przez Majchrzaka.



Godzina gry na korcie nr 17, a jesteśmy blisko końca drugiego seta.



40:0 dla Majchrzaka, pierwsze break-pointy dla Polaka.



Równowaga, alTiee walka trwa.



Majchrzak przełamuje Dimitrowa, czyli stan meczu w drugim secie - według tenisowych reguł - wyrównał się. Gra toczy się zgodnie z serwisem.



Jakby mały kryzys w grze Bułgara. Sporo niewymuszonych błędów. Majchrzak bez straty punktu wygrywa gema. Jest 4:4.



Dimitrow asem kończy gema. Wygrywa go łatwo.



Teraz Majchrzak na zakończenie ma asa serwisowego. Wcześniej miał jednego. Spokojna gra Polaka.



Zacięty gem, bo Polak doprowadził do wyrównania, ale nie miał break-pointa. Dimitrow w krytycznych momentach lepiej wytrzymywał presję.



Tie-break. Majchrzak wygrywa swój serwis do 30.



Początek jest zacięty. 2:2.



Majchrzak prowadzi 4:2.



Jest 6:6, choć było już 5:2 dla Polaka. Majchrzak obronił już setbola.



Tie break wciąż trwa. Majchrzak obronił trzy setbole.



10:8 dla Dimitrowa. Wygrywa doświadczenie. 2:0 w setach dla Bułgara. Trudna sytuacja Polaka, który - warto to przypomnieć -- grał już dwa mecze pięciosetowe w tym turnieju.



III set



Zacięty gem na początek przy serwisie Majchrzaka. Zwycięsko go kończy Polak.



Dimitrow odpowiada solidnym serwisem i tylko jednym przegranym punktem. Remis w trzecim secie.



Męczył się Majchrzak w tym gemie, aż w końcu go przegrał. Dwa razy dał się minąć Dimitrowowi przy siatce, bo zmienia taktykę na bardziej ofensywną. Tak jak w drugim secie, tak i na początku trzeciego Polak dał się przełamać. Czy ponownie odrobi tę stratę?



Dimitrow wygrywa bez straty punktu. Majchrzak wygląda na zrezygnowanego, często opuszcza głowę, brakuje mu mobilizacji. Jest w trudnej sytuacji.



Ale Polak się nie poddaje. Wciąż próbuje, nie dopuszcza do większych strat



Wydaje się, że tym razem Dimitrow nie zamierza pozwolić na tie-break. Jest bardzo skoncentrowany, gra precyzyjnie, utrzymuje dystans jednego przełamania.



Kolejne przełamanie. Polak gra słabo, nie może znaleźć żadnego sposobu na to, by poradzić sobie z Dimitrowem.



Bułgar wykorzystuje pierwszą piłkę meczową. Majchrzak trafia w siatkę z forhendu. Osiągnął życiowy sukces. Po raz pierwszy w karierze przeszedł dwie rundy turnieju wielkoszlemowego. Do tej pory nigdy nie wygrał meczu w turnieju głównym.





Trzecia runda:

Grigor Dimitrow (Bułgaria) - Kamil Majchrzak (Polska) 7:5, 7:6 (8), 6:2.