Mecz był bardzo zacięty. Polak przechylał szalę zwycięstwa dopiero w końcówkach setów.



W pierwszej partii Żuk przelamał rywala w piątym gemie. W ósmym jednak Japończyk doprowadził do wyrównania 4:4. Jednak Polak chwilę później znowu wygrał gema przy serwisie rywala i prowadzil 6:5. W kolejnym gemie utrzymał swoje podanie i wygrał seta.



W drugiej rundzie nie było przełamań. W efekcie o zwycięstwie decydował tie-break. On też był bardzo zacięty. Ostatecznie Polak wygrał 9-7, co dało mu awans do drugiej rundy eliminacji.



MP



Reklama