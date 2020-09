Iga Świątek pokonała amerykańską tenisistkę Sachię Vickery 6:7 (5-7), 6:3, 6:4 w dokończonym w piątek meczu i awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego US Open. 19-letnia Polka po raz pierwszy w karierze dotarła do tego etapu nowojorskiego turnieju.

Spotkanie Świątek i Vickery rozpoczęło się w czwartek, ale zostało przerwane z powodu deszczu przy stanie 7:6 (7-5), 0:30 dla reprezentantki gospodarzy.

Plasująca się na 53. pozycji w światowym rankingu Polka po raz drugi w karierze zmierzyła się ze 160. w tym zestawieniu Amerykanką. Teraz zrewanżowała się starszej o sześć lat rywalce za porażkę w eliminacjach ubiegłorocznego turnieju WTA w Miami.

Tenisistka z Raszyna dwukrotnie dotarła do 1/8 finału w Wielkim Szlemie. Udało jej się to w ubiegłorocznym French Open i styczniowym Australian Open. W debiucie na kortach Flushing Meadows 12 miesięcy temu odpadła w drugiej rundzie.

O awans do "16" zagra teraz z Białorusinką Wiktorią Azarenką, która w czwartek odprawiła rozstawioną z "piątką" rodaczkę Arynę Sabalenkę.

Vickery, która najwyżej w rankingu była na 73. pozycji, jeszcze nigdy nie przeszła drugiej rundy w zawodach tej rangi. W obsadzie tegorocznego US Open znalazła się dzięki otrzymanej od organizatorów tzw. dzikiej karcie.

Wynik meczu 2. rundy singla kobiet:

Iga Świątek (Polska) - Sachia Vickery (USA) 6:7 (5-7), 6:3, 6:4

