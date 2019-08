Iga Świątek i Magda Linette na drugiej rundzie debla zakończyły wspólny występ w wielkoszlemowym US Open. Specjalizujące się w singlu tenisistki przegrały w Nowym Jorku z rozstawionymi z "dwójką" Czeszką Barborą Strycovą i Tajwanką Su-Wei Hsieh 4:6, 6:7 (4-7).

W pierwszym secie od początku przewagę miały Strycova i Hsieh. W drugim Polki odrobiły stratę 2:4, a następnie prowadziły 6:5 i w tie-breaku 3-1, ale ostatecznie znów górą były triumfatorki lipcowego Wimbledonu.

Linette i Świątek sprawiły niespodziankę w piątek na otwarcie, gdy wyeliminowały dobrze radzące sobie w grze podwójnej Amerykanki Bethanie Mattek-Sands i CoCo Vandeweghe 3:6, 6:3, 7:5.

27-letnia poznanianka w tej konkurencji występuje sporadycznie, a 18-letnia warszawianka w tym roku wystąpiła wcześniej w grze podwójnej tylko dwukrotnie, w obu przypadkach w parze z Alicją Rosolską. Z Linette nigdy wcześniej nie grały razem.

W czwartek obie Polki rywalizowały w singlu. Linette przegrała 2:6, 4:6 z liderką światowego rankingu Japonką Noami Osaką, która broni tytułu, a Świątek z rozstawioną z "12" Łotyszką Anastazją Sevastową 6:3, 1:6, 3:6.

Do debla w tegorocznej edycji US Open zgłosiło się pięcioro Polaków. Awans do 1/8 finału wywalczył w sobotę Łukasz Kubot, a szansę na to jeszcze będzie miała w kolejnych dniach Alicja Rosolska. Hubert Hurkacz odpadł w pierwszej rundzie.

Wynik meczu 2. rundy gry podwójnej kobiet:

Barbora Strycova, Su-Wei Hsieh (Czechy, Tajwan, 2) - Magda Linette, Iga Świątek (Polska) 6:4, 7:6 (7-4)