Jako pierwszy do gry przystąpi Hurkacz. Mecz Polaka z Gerasimowem zaplanowano na korcie numer 11, jako drugi w kolejności. Wcześniej na tym obiekcie, na którym rywalizacja rozpocznie się o godz. 17.00 polskiego czasu, rozegrany zostanie pojedynek pierwszej rundy gry pojedynczej kobiet Ajla Tomljanovic (Australia) - Katie Volynets (USA). Mecz Hurkacza rozpocznie się około 19.00.

Hurkacz z Gerasimowem zagrają po raz drugi w karierze. Trzy lata temu w eliminacjach US Open lepszy okazał się nasz zawodnik. Zdecydowanym faworytem starcia jest Hurkacz, który w Nowym Jorku jest rozstawiony z "10". Jego wtorkowy rywal jest sklasyfikowany na 82. miejscu w światowym rankingu.



Reklama

Iga Świątek - Jamie Loeb. O której mecz?

Spotkanie Świątek z Loeb odbędzie się na Grandstandzie jako trzecie w kolejności. Przed meczem Polki z Amerykanką rozegrane zostaną dwa mecze pierwszej rundy mężczyzn. Wszystko wskazuje na to, że Świątek może wyjść na kort około 23.



Podopieczna Piotra Sierzputowskiego w US Open jest rozstawiona z "siódemką". Amerykanka do turnieju głównego "przebiła się" przez eliminacje. Dzisiejszy mecz jest pierwszą konfrontacją tych tenisistek.



W grze pojedynczej mieliśmy jeszcze dwoje reprezentantów Polski. Magda Linette i Kamil Majchrzak przegrali jednak swoje mecze w pierwszej rundzie. Linette nie dała rady Amerykance Cori Gauff 7:5, 3:6, 4:6, a Majchrzak musiał uznac wyższość Fina Emila Ruusuvuoriego 4:6, 2:6, 6:3, 1:6.



Iga Świątek - Jamie Loeb. Gdzie obejrzeć?

Mecze US Open transmituje stacja Eurosport.

RK