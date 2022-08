US Open. Hubert Hurkacz w drugiej rundzie po bardzo dobrym meczu

Najlepszy polski tenisista (10. ATP) zagrał tak jakby miał otrząsnąć się z chwilowego letargu. Ostatnio prezentował nierówną formę. Z jednej strony, miał niezły Roland Garros, w którym doszedł do czwartej rundy, odniósł zwycięstwo w Halle i dotarł do finału w Montrealu, a z drugiej strony po występie w Paryżu na sześć turniejów w czterech - w tym w Wimbledonie - przegrał w pierwszych rundach.

Jednostronny przebieg meczu

W Nowym Jorku najgorsze, czyli mecz pierwszej rundy ma już za sobą. Pierwszą przeszkodę pokonał w niezłym stylu, choć trudno przewidzieć, czy rokującym dalsze zwycięstwa. To był jednak mecz z przeciwnikiem z 41. miejsca w rankingu ATP. Niemniej Hurkacz pokazał się z bardzo dobrej strony.

Praktycznie nie miał trudnego momentu, takiego, w którym musiałby drzeć nie tyko o wynik, ale, że nagle losy spotkania się odwrócą. Mecz miał jednostronny przebieg. Hurkacz raz przełamał rywala w pierwszym secie, dwa razy w drugim, raz w trzecim. Ani razu nie stracił swojego serwisu.



Serwis najsilniejszą bronią Hurkacza

Jak to u 25-letniego polskiego tenisisty w tym sezonie kluczem do wygranej było przede wszystkim solidne podanie. Niemiec ani razu nie stanął przed szansą przełamania serwisu zawodnika z Polski. W gemach, w których wrocławianin wznawiał grę Otte zdobył tylko 16 punktów. Oznaczało to 84-procentową skuteczność pierwszego serwisu Hurkacza i 69-procentową - drugiego. Polak zaserwował 18 asów.

Wrocławianin był solidny w każdym innym tenisowym aspekcie gry. Dominował nad Niemcem. Nie dał mu żadnych szans. Wygrał na własnych warunkach i bardzo szybko jak na trzysetówkę - po godzinie i 44 minutach.

W czwartek kolejny mecz

Hurkacz jest drugim obok Igi Świątek Polakiem, który zagra w drugiej rundzie singla w Nowym Jorku. Zaprezentował się równie efektownie jak liderka rankingu WTA.

Olgierd Kwiatkowski

I runda turnieju singla mężczyzn US Open (pula nagród 27 915 200 dol.)

Hubert Hurkacz (Polska, 8) - Oscar Otte (Niemcy) 6:4, 6:2, 6:4