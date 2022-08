US Open. Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak poznali rywali

Najlepszy polski tenisista z Otte grał do tej pory jeden raz. W tym roku zmierzył się z Niemcem w pierwszej rundzie turnieju w Indian Wells. Wygrał 6:3, 3:6, 6:3.

Trudna drabinka Hurkacza

W przypadku zwycięstwa w kolejnej rundzie wrocławianin może mieć za rywala grającego z "dziką kartą" Amerykanina Sama Querreya (281. ATP) lub Ilyę Ivaszkę (51. ATP). Potem Polak nie ma łatwej drabinki.

W III rundzie teoretycznie może zagrać z Włochem Lorenzo Musettim (26), jeśli ten pokona nieobliczalnego Davida Goffina. Obaj jednak ci zawodnicy są przede wszystkim specjalistami od gry na nawierzchni ceglanej.

W IV rundzie potencjalny przeciwnik Hurkacza to jego dobry przyjaciel - Włoch Jannik Sinner (11). Ćwierćfinał to możliwy pojedynek z rewelacyjnym nastolatkiem z Hiszpanii Carlosem Alcarazem (3).

Hurkacz ostatnio prezentuje zmienną formę. Odpadł w pierwszej rundzie turniejów w Waszyngtonie i Cincinnati, ale dotarł do finału w Montrealu, gdzie przegrał z Pablo Carreno Bustą. W US Open najlepszy wynik 25-letniego tenisisty to występ w drugiej rundzie w 2018, 2020 i 2021 roku.

Majchrzak w pierwszej rundzie oszczędzony, ale co z nogą?

Jak na pierwszą rundę nieźle trafił Kamil Majchrzak. 26-letni tenisista będzie miał za rywala Chilijczyka Alejandro Tabilo. Zawodnik z Ameryki Południowej najlepiej radzi sobie na mączce (podobnie zresztą jak Polak). W tym roku na tej nawierzchni zagrał w finale w Santiago.

Majchrzak ma ostatnio kłopoty. W Winston-Salem skreczował z powodu kontuzji uda na początku trzeciego seta spotkania z Richardem Gasquetem. W turnieju challengerowym w Kozerkach przegrał w pierwszej rundzie z 19-letnim Serbem Hamadem Medjedoviciem.

W przypadku wygranej polski tenisista zagra ze zwycięzcą spotkania J.J. Wolf (USA, 87. ATP) - Roberto Bautista Agut (Hiszpania, 16. ATP).

Jakie losowanie mieli liderzy rankingu?

Pod nieobecność Novaka Djokovicia przed losowaniem najważniejsze pytanie brzmiało kto trafi na siebie w półfinale. Teoretycznie o finał mogą zagrać: Daniił Miedwiediew (1) ze Stephanosem Tsitsipasem (4), a Rafael Nadal (2) z Carlosem Alcarazem (3).

Miedwiediew już w 4. rundzie może zagrać z Australijczykiem Nickiem Kyrgiosem, który w tym roku dotarł do finału Wimbledonu, a niedawno zwyciężył w Waszyngtonie.

Teoretycznie łatwiejszą drogę do półfinału ma Nadal. Z najtrudniejszych przeciwników Hiszpan może obawiać się Diego Schwartzmana, Camerona Norriego i Andrieja Rublowa.

Olgierd Kwiatkowski