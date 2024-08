US Open: Greet Minnen - Magdalena Fręch. Transmisja na żywo, relacja live

Magdalena Fręch nie dała sobie zbyt wiele czasu na odpoczynek. Tuż przed rozpoczęciem ostatniej wielkoszlemowej rywalizacji w tym roku, Polka postanowiła wziąć udział w turnieju rozgrywanym w meksykańskim Monterrey , z którego zrezygnowały największe gwiazdy tenisa. To sprawiło, że łodzianka była w nim rozstawiona z numerem dziewięć. Kibicom, którzy postanowili zarywać noce, by oglądać jej mecze, zafundowała nie lada emocje. Już w pierwszym meczu była o krok od odpadnięcia z rywalizacji, gdy przegrywała w trzecim secie 1:4. Zdołała jednak odwrócić losy spotkania z Nadią Podoroską. Później, także nie bez problemów, pokonała Linę Glushko. Swój występ zakończyła na ćwierćfinale, w którym musiała już uznać wyższość Emmy Navarro.

W losowaniu US Open 26-latka trafiła do dolnej części drabinki i zmagania rozpocznie już pierwszego dnia imprezy. Na start jej rywalką będzie Greet Minnen, której największym osiągnięciem jest dotarcie do trzeciej rundy właśnie w Nowym Jorku. Udało jej się to dwukrotnie - w 2021 i 2023 roku.