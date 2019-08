Rozstawiony z "trójką" Roger Federer pokonał Brytyjczyka Daniela Evansa 6:2, 6:2, 6:1 i awansował do 1/8 finału wielkoszlemowego US Open. To pierwsza w tej edycji turnieju w Nowym Jorku wygrana słynnego szwajcarskiego tenisisty bez straty seta.

Odniesienie zwycięstwa nad 58. w rankingu ATP Evansem zajęło Federerowi godzinę i 20 minut. Zawodnik z Bazylei od początku dominował i ani na chwilę nie dopuścił rywala do głosu. Zanotował 48 uderzeń wygrywających i posłał 10 asów.

38-letni Szwajcar na otwarcie wygrał z będącym 190. rakietą świata Sumitem Nagalem z Indii 4:6, 6:1, 6:2, 6:4, a w drugiej rundzie z Bośniakiem Damirem Dżumhurem (99.) 3:6, 6:2, 6:3, 6:4. W obu spotkaniach popełnił bardzo dużo niewymuszonych błędów. W piątek zanotował ich mniej - 19.

"Czy coś zmieniłem przed tym meczem? Nie, robiłem dokładnie to samo. Być może Daniel był bardziej zmęczony, bo grał mecz trzeciej rundy dopiero wczoraj" - zaznaczył zdobywca rekordowych wśród mężczyzn 20 tytułów wielkoszlemowych w singlu, który poprzednie spotkanie rozegrał w środę.

Mecz Evansa został przełożony z powodu deszczu. Brytyjczyk w poprzedniej rundzie wyeliminował rozstawionego z "25" Francuza Lucasa Pouille.

Federer zmierzy się teraz z występującym z "15" Belgiem Davidem Goffin lub Hiszpanem Pablo Carreno Bustą.

W ostatnich tygodniach przed przyjazdem do Nowego Jorku rozegrał tylko dwa spotkania na korcie twardym.

Po raz 19. startuje na kortach Flushing Meadows - nigdy nie odpadł przed trzecią rundą. Triumfował pięciokrotnie - w latach 2004-08.

