Po finale US Open, w którym Bianca Andreescu pokonała Amerykankę Serenę Williams 6:3, 7:5 i została pierwszą w historii przedstawicielką kanadyjskiego tenisa z tytułem wielkoszlemowym w singlu, powiedziały:

Zdjęcie Bianca Andreescu /AFP Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. US Open. Rafael Nadal w finale. Wideo © 2019 Associated Press

Andreescu: "Trudno wyjaśnić słowami, ile ten triumf dla mnie znaczy. Jestem bardzo wdzięczna. Pracowałam bardzo, bardzo ciężko na tę chwilę i nie mogę narzekać. Ten rok jest spełnieniem marzeń. Poprzedni sezon nie był łatwym okresem w moim życiu. Wiele przeszłam z powodu kontuzji. Nie przestawałam wierzyć w siebie, wciąż ciężko pracowałam i byłam pewna siebie. Dziś mogłam wystąpić na tym samym korcie co Serena, prawdziwa legenda tenisa i pokonałam ją. To niesamowite. Starałam się nie myśleć o tym, z kim gram. Kocham to uczucie, które mi teraz towarzyszy. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, by jeszcze przez wiele lat mnie nie opuszczało".

Reklama

Williams: "Bianca zagrała niesamowite spotkanie. Gratulacje, jestem z ciebie dumna i cieszę się twoim szczęściem. Jeśli turniej musiał wygrać ktoś inny niż ja, lub moja siostra Venus, to jestem zadowolona, że to właśnie Bianca. Żałuję, że ja nie zagrałam dziś lepiej".

an/ jm/