Rozstawiona z numerem 15. tenisistka Bianca Andreescu awansowała do półfinału US Open, pokonując Belgijkę Elise Mertens (25.) 3:6, 6:2, 6:3. 19-letnia Kanadyjka po raz pierwszy dotarła do tego etapu w Wielkim Szlemie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. US Open. Jubileuszowe zwycięstwo Sereny Williams. Wideo © 2019 Associated Press

Zarówno Andreescu, jak i Mertens w drodze do ćwierćfinału nowojorskich zmagań nie zmierzyły się z żadną rywalką z czołowej "10" światowego rankingu. Kanadyjka w efektownym stylu wróciła do gry po porażce w inauguracyjnej partii pierwszego w karierze pojedynku ze starszą o pięć lat Belgijką. Wszystkie swoje wcześniejsze spotkania w tej edycji US Open wygrała w dwóch setach.

Reklama

- Jestem nieco smutna. Nie pokazałam dziś mojego najlepszego tenisa - oceniła samokrytycznie Andreescu.

Jest ona jak na razie największą rewelacją tego sezonu. Zwróciła na siebie uwagę, wygrywając dwie imprezy WTA na kortach twardych w Ameryce Północnej - w Indian Wells i Toronto. W styczniu zaś była w finale innego turnieju cyklu na "betonie" - w Auckland.

Kanadyjka, której rodzice pochodzą z Rumunii, dopiero po raz czwarty znalazła się w głównej drabince zawodów wielkoszlemowych. Wcześniej nigdy nie przeszła w nich drugiej rundy. Na tym etapie odpadła w styczniowym Australian Open i późniejszym French Open. W Paryżu wycofała się przed spotkaniem tej fazy zmagań z powodu kontuzji lewego ramienia. Uraz ten wykluczył ją całkowicie z występów w tym roku na trawiastej nawierzchni, m.in. w wielkoszlemowym Wimbledonie.

W zasadniczej części zmagań na kortach kompleksu Flushing Meadows z kolei obecnie debiutuje. W dwóch poprzednich edycjach nie przeszła kwalifikacji.

- To szaleństwo...Rok temu byłam tu w eliminacjach...Brak mi słów, muszę się uszczypnąć! To się dzieje naprawdę? - dopytywała szczęśliwa nastolatka, która 12 miesięcy temu była 208. rakietą świata.

W środę została najmłodszą od 10 lat półfinalistką US Open. W 2009 roku, także w wieku 19 lat, dokonała tego Dunka polskiego pochodzenia Caroline Wozniacki.

O pierwszy w karierze finał Wielkiego Szlema Andreescu zagra z rozstawioną z "13" Szwajcarką Belindą Bencic.

Mertens to z kolei półfinalistka Australian Open 2018. Mimo środowej porażki zanotowała teraz swój najlepszy wynik w nowojorskim turnieju. Rok temu odpadła w 1/8 finału.



Zdjęcie Bianca Andreescu / AFP

US Open - wyniki ćwierćfinałów kobiet:

środa:

Belinda Bencic (Szwajcaria, 13) - Donna Vekic (Chorwacja, 23) 7:6 (7-5), 6:3

Bianca Andreescu (Kanada, 15) - Elise Mertens (Belgia, 25) 3:6, 6:2, 6:3

wtorek:

Jelina Switolina (Ukraina, 5) - Johanna Konta (W.Brytania, 16) 6:4, 6:4



Serena Williams (USA, 8) - Qiang Wang (Chiny, 18) 6:1, 6:0

Pary półfinałowe:

Jelina Switolina (Ukraina, 5) - Serena Williams (USA, 8)



Belinda Bencic (Szwajcaria, 13) - Bianca Andreescu (Kanada, 15)