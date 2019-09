Wiceliderka rankingu tenisistek Australijka Ashleigh Barty przegrała z rozstawioną z "18" Chinką Qiang Wang 2:6, 4:6 w 1/8 finału US Open. Triumfatorka tegorocznego Rolanda Garrosa po raz drugi z rzędu odpadła na tym etapie w Nowym Jorku i w Wielkim Szlemie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tenis. Serena Williams wygrała z Karoliną Muchovą na US Open. Wideo © 2019 Associated Press

Był to trzeci pojedynek tych tenisistek. Po raz pierwszy wygrała Azjatka.

Reklama

23-letnia Barty jeszcze nigdy nie dotarła do ćwierćfinału w US Open. W Wielkim Szlemie udało jej się to dotychczas dwukrotnie. W styczniu osiągnęła tę fazę zmagań w Australian Open, a na początku czerwca odniosła życiowy sukces, triumfując na paryskich kortach im. Rolanda Garrosa. W lipcu w Wimbledonie odpadła w 1/8 finału.

Starsza o cztery lata Wang nigdy wcześniej nie przeszła trzeciej rundy w turnieju tej rangi. Na tym etapie zatrzymała się w Nowym Jorku rok temu.

W ćwierćfinale zmierzy się z rozstawioną z "ósemką" Amerykanką Sereną Williams lub Chorwatką Petrą Martić (22.).