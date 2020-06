Coraz więcej tenisistów wyraża wątpliwość co do udziału w zaplanowanym na przełom sierpnia i września wielkoszlemowym turnieju US Open. "Trudno powiedzieć, czy zdecyduję się polecieć do Nowego Jorku" - powiedziała liderka światowego rankingu Australijka Ashleigh Barty.

Dzień wcześniej jeden z najlepszych zawodników w historii Rafael Nadal powiedział wprost: "Gdyby zawody odbywały się dzisiaj, na pewno bym w nich nie uczestniczył. Zobaczymy, co wydarzy się za kilka miesięcy" - zaznaczył.

Teraz w podobnym tonie wypowiedziała się Barty.



"Ekscytujące jest to, że w ogóle rozmawiamy o powrocie na kort. To oznacza, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. Ale czy ja wrócę do rywalizacji zależy od wielu składników. Trudno mi teraz powiedzieć, czy wystąpię w US Open. Mój udział jest wątpliwy, bo nie chodzi tylko o mnie, ale i o cały mój sztab" - podkreśliła w wywiadzie dla "Sydney Morning Herald".



Zwyciężczyni ostatniej edycji Rolanda Garrosa powiedziała, że w pierwszej kolejności musiałaby poznać wszystkie zalecenia WTA i organizatorów.



"Nie martwię się tylko o siebie, ale także o ludzi, z którymi podróżuję. Podejmowanie ryzyka w obecnej sytuacji nie jest chyba konieczne" - uważa.