US Open. Alicja Rosolska odpadła w drugiej rundzie debla

Alicja Rosolska i chińska tenisistka Shuai Peng odpadły w drugiej rundzie debla w wielkoszlemowym turnieju US Open. Przegrały z Rosjanką Anną Kalinską i Kazaszką Julią Putincewą 2:6, 7:5, 3:6.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mirosław Skrzypczyński o narodowym dniu tenisa. Wideo TV Interia

Drugi set miał bardzo niecodzienny przebieg. Rosolska i Peng przegrywały już 1:5, ale zapisały na swoim koncie sześć kolejnych gemów. Przy stanie 5:2 dla rywalek obroniły trzy piłki meczowe. W decydującej partii role się odwróciły - polsko-chiński duet prowadził 3:1, ale kolejne pięć gemów padło łupem Kalinskiej i Putincewy.

Reklama

Rosolska i Peng, które połączyły siły na ten turniej, w 1. rundzie pokonały rozstawione z numerem 13. Hiszpankę Marię Jose Martinez Sanchez i Chorwatkę Dariję Jurak 6:1, 6:4.

Warszawianka startowała w Nowym Jorku również w mikście, a partnerował jej Chorwat Nikola Mektić. Ubiegłoroczni finaliści tym razem pożegnali się z rywalizacją już w pierwszej rundzie.

Do debla w tegorocznej edycji US Open zgłosiło się pięcioro Polaków. Poza Rosolską, są to: Łukasz Kubot, Hubert Hurkacz i grające po raz pierwszy razem Iga Świątek i Magda Linette. Wszyscy zakończyli już występ.



Wynik meczu 2. rundy gry podwójnej kobiet:

Anna Kalinska, Julia Putincewa (Rosja, Kazachstan) - Alicja Rosolska, Shuai Peng (Polska, Chiny) 6:2, 5:7, 6:3