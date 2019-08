Alicja Rosolska i chińska tenisistka Shuai Peng pewnie awansowały do drugiej rundy debla w wielkoszlemowym turnieju US Open. Na otwarcie pokonały rozstawione z numerem 13. Hiszpankę Marię Jose Martinez Sanchez i Chorwatkę Dariję Jurak 6:1, 6:4.

Kolejnymi rywalkami polsko-chińskiego duetu będą Portorykanka Monica Puig i Ukrainka Dajana Jastremska lub Rosjanka Anna Kalinska i Kazaszka Julia Putincewa.



Warszawianka wystąpi w Nowym Jorku również w mikście, a partnerować jej będzie Chorwat Nikola Mektić. Rok temu dotarli do finału.



Do debla w tegorocznej edycji US Open zgłosiło się pięcioro Polaków; poza Rosolską, są to: Łukasz Kubot, Hubert Hurkacz i grające po raz pierwszy razem Iga Świątek i Magda Linette.



Wynik meczu 1. rundy gry podwójnej kobiet:

Alicja Rosolska, Shuai Peng (Polska, Chiny) - Maria Jose Martinez Sanchez, Darija Jurak (Hiszpania, Chorwacja, 13) 6:1, 6:4