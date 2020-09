Alexander Zverev pokonał Hiszpana Alejandro Davidovicha Fokinę, pogromcę Huberta Hurkacza, 6:2, 6:2, 6:1 w 1/8 finału US Open. Rozstawiony z "piątką" tenisista jest pierwszym od 13 lat Niemcem, który dotarł do czołowej ósemki w nowojorskim turnieju wielkoszlemowym.

Zverev szybko uporał się z 99. w rankingu ATP Davidovichem Fokiną. Posłał w niedzielę 18 asów, zanotował 38 uderzeń wygrywających i wykorzystał siedem z 10 "break pointów". Zadanie ułatwił mu fakt, że 21-letni Hiszpan z powodu urazu prawej kostki miał kłopoty z poruszaniem się po korcie.

Będący siódmą rakietą świata zawodnik, który jest półfinalistą styczniowego Australian Open, po raz pierwszy w karierze dotarł do ćwierćfinału US Open. Poprzednim Niemcem, któremu się to udało, był w 2007 roku Tommy Haas.



Kolejnym rywalem Zvereva będzie rozstawiony z "27" Chorwat Borna Corić lub Australijczyk Jordan Thompson.



Davidovich Fokina, który w drugiej rundzie niespodziewanie pokonał Hurkacza, po raz pierwszy w karierze znalazł się w głównej drabince zmagań na obiektach Flushing Meadows. W Wielkim Szlemie wcześniej zdarzyło mu się to dwukrotnie - w ubiegłorocznym Rolandzie Garrosie przegrał mecz otwarcia, a w styczniu w Melbourne odpadł w drugiej rundzie.