Rozstawiony z "trójką" Roger Federer pokonał Belga Davida Goffin (15.) 6:2, 6:2, 6:0 w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open. Słynny szwajcarski tenisista po raz 13. awansował do czołowej ósemki nowojorskiej imprezy.

W dwóch pierwszych rundach Federer stracił po secie w pojedynkach ze znacznie niżej notowanymi rywalami i nieco zaniepokoił tym swoich kibiców. Popełniał przy tym wiele niewymuszonych błędów. W trzecim spotkaniu już jednak oddał przeciwnikowi zaledwie pięć gemów, a w niedzielę potwierdził, że wrócił do dobrej dyspozycji. Pokonanie Goffin zajęło mu 79 minut.

"Jestem bardzo zadowolony z poziomu, który dziś zaprezentowałem. To było świetne spotkanie, jak poprzednie. Czułem się świetnie na korcie, a David nie miał najlepszego dnia" - podsumował zdobywca rekordowych wśród mężczyzn 20 tytułów wielkoszlemowych w singlu.

Był to 10. pojedynek tych zawodników, a Szwajcar wygrał po raz dziewiąty. Jedyne zwycięstwo Belg odniósł dwa lata temu w półfinale kończącego sezon turnieju Masters - ATP Finals.

W ostatnich tygodniach przed przyjazdem do Nowego Jorku Federer rozegrał tylko dwa spotkania na korcie twardym.

Po raz 19. startuje na kortach kompleksu Flushing Meadows. Triumfował w tej imprezie pięciokrotnie - w latach 2004-08. W ćwierćfinale zagra po raz 13. O cztery razy więcej dotarł do tego etapu rekordzista Amerykanin Jimmy Connors. 38-letni Helwet z kolei po raz 56. dotarł do "ósemki" w Wielkim Szlemie i pod tym względem nikt go nie wyprzedza.

O awans do półfinału zagra z Bułgarem Grigorem Dimitrowem lub Australijczykiem Aleksem de Minaurem. Pierwszy z tej dwójki w trzeciej rundzie wyeliminował Kamila Majchrzaka.