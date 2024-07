Urwała seta Świątek, teraz pokonała ją Polka z ósmej setki. Najcenniejszy triumf w karierze

Lesley Pattinama Kerkhove jest dobrym przykładem na to, że 24 miesiące w sporcie to wieczność. Dwa lata temu Holenderka rywalizowała podczas Wimbledonu i dotarła w nim do drugiej rundy. W nagrodę za udany występ dostała możliwość gry przeciwko liderce rankingu WTA - Idze Świątek. Zawodniczka notowana wówczas na 138. miejscu w kobiecym zestawieniu zaskoczyła swoją grą Polkę. Raszynianka wygrała wówczas 37. mecz z rzędu, ale z dużymi problemami. Końcowy rezultat brzmiał 6:4, 4:6, 6:3 dla tenisistki rozstawionej z "1".

