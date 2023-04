Urszula Radwańska pokazała nową fotkę. Oczarowała fanów. "Nie do poznania"

Urszula Radwańska miłością do sportu zaraziła się od swoich krewnych. Jej dziadek Władysław był niegdyś hokeistą, ojciec natomiast trenował tenis i łyżwiarstwo figurowe. Nic więc dziwnego, że Urszula i jej siostra Agnieszka także zdecydowały się na karierę sportową. Obie panie przez wiele lat godnie reprezentowały nasz kraj na międzynarodowych turniejach i przyczyniły się do popularyzacji tenisa w Polsce . Agnieszka nie tak dawno przeszła na sportową emeryturę, młodsza z sióstr Radwańskich natomiast nadal zachwyca na korcie.

Urszula Radwańska pokazała fotkę. Kibice zachwyceni

32-latka dba o dobry kontakt z kibicami. Aktywnie działa w mediach społecznościowych, a przede wszystkim na Facebooku i Instagramie. To tam właśnie dzieli się z fanami nowinkami zarówno z życia zawodowego, jak i prywatnego. W ostatnich tygodniach Urszula na bieżąco relacjonowała swój pobyt w Meksyku, teraz natomiast pochwaliła się fotką z eleganckiej sesji zdjęciowej dla firmy oferującej biżuterię.

Kibice nie mogli przejść obojętnie wobec wpisu tenisistki. Pod zdjęciem od razu posypały się tysiące polubień i komentarzy. "Jak zawsze piękna i uśmiechnięta", "Śliczna, piękna i szczęśliwa", "Absolutnie przepiękna! Powodzenia z karierą sportową", "Uroda i wdzięk są balsamem dla moich oczu i serca", "Super Ula, nie do poznania", "Cała mama jak pamiętam", "Ładnie i bardzo naturalnie" - zachwycali się internauci.

Urszula Radwańska status profesjonalny otrzymała w 2005 roku. Występuje zarówno w singlu, jak i w deblu. To jednak w grze podwójnej odniosła jak dotąd większe sukcesy. W parze z Agnieszką Radwańską triumfowała bowiem w turnieju WTA w Stambule w 2007 roku. Jest to jak dotąd jedyne zwycięstwo Polki w zawodach tej rangi. 32-latka nie ma też na ten moment ani jednego zdobytego tytułu wielkoszlemowego. Warto jednak podkreślić, że tenisistka nie planuje przejść w najbliższym czasie na sportową emeryturę. Nadal ma więc szansę na dopisanie do swojej listy kolejnych osiągnięć.