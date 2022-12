Urszula Radwańska chce podbić Japonię. Wkrótce starcie z miejscową gwiazdą

Urszula Radwańska wróciła na kort w cyklu ITF po ponad miesięcznej przerwie, a wcześniej przez blisko dwa miesiące starała się poprawić swój ranking w Kalifornii i Kanadzie. Początkowo szło to jej ciężko, ale już w Toronto udało się młodszej z sióstr Radwańskich dotrzeć do półfinału, a w Calgary, w podobnym turnieju ITF 60, do finału. Tam, po bardzo zaciętym spotkaniu, uległa młodej gwiazdce amerykańskiego tenisa Robin Montgomery.