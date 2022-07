Urodziła się w Rosji, zagra w finale Wimbledonu. "Zaufali mi, bardzo się cieszę"

Jelena Rybakina w czwartek awansowała do finału tegorocznej edycji Wimbledonu, pokonując Simonę Halep 6:3, 6:3. Fakt, że 23-latka w ogóle występuje w tym turnieju jest dość kontrowersyjny - choć reprezentuje Kazachstan, urodziła się w Moskwie i aż do 2018 roku reprezentowała Rosję. Ona sama uważa jednak, że nie ma sobie nic do zarzucenia. - Zaufali mi, bardzo się cieszę, że mogę grać dla tego kraju - mówi.

