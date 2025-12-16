Urodziła się w Moskwie, porzuciła Rosję. Nagły komunikat ws. rywalki Świątek

Rosja ma wiele utalentowanych tenisistek. Tyle, że coraz więcej zawodniczek decyduje się na zmianę obywatelstwa. W ostatnim czasie Kamilla Rachimowa zdecydowała się reprezentować Uzbekistan, Anastazja Potapowa wybrała Austrię, a Polina Kudermietowa postawiła - podobnie jak Rachimowa - na kraj ze stolicą w Taszkiencie. Zawodniczki nie zawsze opowiadają o powodach swojej decyzji, ale można się domyślić, że duży wpływ na to może mieć sytuacja geopolityczna.

Gorąco wokół Jeleny Rybakiny. Zarzuty prosto z Rosji

Teraz głośno zrobiło się o Jelenie Rybakinie, która urodziła się w Moskwie, ale Rosję reprezentowała do połowy 2018 roku. Później przyjęła obywatelstwo Kazachstanu. Szef Rosyjskiej Federacji Tenisowej (RTF) Szamil Tarpiszczew na antenie Match TV był pytany o zawodniczki, które zmieniają obywatelstwo. Padło oczywiście pytanie o Rybakinę.

- Możecie zarzucać nam jednak błąd, nie widzieliśmy jej dobrej gry - przyznał, ale później powiedział coś, co wywołało wielką burzą w Kazachstanie. - Mieszka w Moskwie i ma rosyjskie obywatelstwo. Jej obywatelstwo sportowe to Kazachstan i zostało przez nią przyjęte wyłącznie dla kariery na korcie - dodał.

Jest odpowiedź na słowa Rosjanina. "Nieprawda"

Te słowa rozwścieczyły Kazachską Federację Tenisa, która wydała oświadczenie w tej sprawie.

Przekazane do wiadomości publicznej informacje, wraz z komentarzem Szamila Tarpiszczewa, w sprawie obywatelstwa Jeleny Rybakiny, są nieprawdziwe

Działacze z Kazachstanu podkreślają, że "Rybakina nie mieszka w Moskwie. Jest obywatelką Republiki Kazachstanu, ma kazachski paszport i jest zameldowana w stolicy, Astanie".

- Jelena niejednokrotnie o tym mówiła. Informacje o jej rosyjskim obywatelstwie czy o obywatelstwie sportowym nie mają nic wspólnego z prawdą. Takie pojęcie, jak "obywatelstwo sportowe" nie ma w ogóle miejsca w terminologii w naszym państwie. Oficjalnie reprezentuje Kazachstan na wszystkich turniejach międzynarodowych od siedmiu lat i jest członkinią reprezentacji - dodano.

Rybakina ma za sobą świetną końcówkę sezonu 2025. Tenisistka wygrała WTA Finals, a rok zakończyła na piątym miejscu w światowym zestawieniu. 26-latka ma na swoim koncie jeden wygrany turniej wielkoszlemowy. W 2022 roku okazała się najlepsza na Wimbledonie.

Marta Kostiuk: Przepraszam, że pokonałam tenisistkę z Polski. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Jelena Rybakina Minas Panagiotakis AFP

Jelena Rybakina Patrick HAMILTON AFP

Jelena Rybakina Matthew Stockman/Getty Images/AFP AFP