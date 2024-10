Uraz mistrzyni, tuż przed potencjalnym starciem ze Świątek w Rijadzie. Musiała się poddać

Krecz Barbory Krejcikovej podczas WTA 500 w Ningbo. Mirra Andriejewa w półfinale

W jedenastym i dwunastym gemie obie znów wzajemnie traciły swoje podanie i ostatecznie o losach seta decydował tie-break. Decydująca rozgrywka była równie zacięta, co cała partia. Końcówka należała jednak do Mirry. Od stanu 4-5 zdołała wygrać trzy akcje z rzędu i tym samym przechyliła szalę na swoją korzyść, wygrywając 7:6(5).

Czeszka wróciła jeszcze do gry na dwa gemy, starała się skracać wymiany. W pewnym momencie zdała sobie jednak sprawę, że dalsza gra i pogłębianie problemu nie ma większego sensu. Przy stanie 7:6(5), 3:2 z perspektywy Rosjanki, reprezentantka Czech zdecydowała o poddaniu spotkania. Tym samym to Mirra zameldowała się w półfinale WTA 500 w Ningbo, gdzie zagra z Anną Kalinską lub Karoliną Muchovą. Pytanie, co dalej ze zdrowiem Krejcikovej i jak ten uraz wpłynie na jej przygotowania do WTA Finals. Pierwsze mecze w Rijadzie już 2 listopada.