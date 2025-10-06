Upał w Wuhanie już zbiera żniwo. Dwa sety wystarczyły. Pierwsza rozstawiona za burtą

33 stopnie Celsjusza, a odczuwalne 39 stopni, słońce, spora wilgotność - w takich warunkach panie zaczynały zmagania w głównej drabince WTA 1000 w Wuhanie. Już ostatnim w tym roku turnieju tej rangi, który może mieć kluczowe znaczenie w walce o pozycję światowej jedynki w 2025 roku. To już ostatnia szansa dla Igi Świątek by zachować możliwość dogonienia w rankingu Aryny Sabalenki w finałowych zmaganiach sezonu w Rijadzie.

Nic więc dziwnego, że w takich warunkach mecze są skrajnie wyczerpujące dla tenisistek. Dajana Jastremska skreczowała w trzecim secie pojedynku z weteranką Laurą Siegemund, problemy w starciu z Kateřiną Siniakovą miała Diana Sznajder. Rozstawiona tu z numerem 15, ale przecież w maju mocno pukająca do najlepszej dziesiątki świata.

WTA Wuhan. Diana Sznajder kontra Kateřina Siniaková w pierwszej rundzie ostatniego tysięcznika. W segmencie Amandy Anisimovej

Czeszka i Rosjanka mierzyły się ze sobą na początku roku w Adelajdzie, wtedy Kateřina też skutecznie przebijała się przez kwalifikacje. Sznajder wygrała pierwszego seta 6:3, drugiego przegrała do zera, by decydującego... wygrać 6:0. Rzadka to sytuacja, ale świadcząca też o stylu gry 21-latki z Moskwy, często ryzykującej, ale i potrafiącej przegrać mecz w sferze mentalnej. Z Igą Świątek w Madrycie też przegrała otwierającą partię 0:6, by drugą wygrać 7:6.

Diana Sznajder Piero Cruciatti / AFP AFP

Jeszcze w sierpniu Rosjanka wygrała turniej WTA 500 w Monterrey, później twarde korty przyniosły jej serię rozczarowujących wyników. Nie tylko w singlu, ale i w deblu, gdzie przecież z Mirrą Andriejewą odnosiły spore sukcesy.

Siniaková dość szybko odskoczyła na 4:1, miała w zapasie dwa przełamania. Sznajder zaczęła bardziej ryzykować, odrobiła straty i... znów została przełamana. Tym razem Czeszka nie pokpiła sprawy, domknęła seta, wygrała go 6:4.

W drugim zaś przełamała Rosjankę już w gemie otwarcia, za moment podwyższyła na 2:0, choć Diana miała dwa break pointy. To była pierwsza sytuacja w meczu, że serwującej udało się wyjść z takiego stanu. I zarazem... ostatnie możliwości do przełamania.

Gdy Sznajder wygrała swojego pierwszego gema w meczu, spotkanie zostało przerwane. Podobnie jak i wszystkie inne mecze w Wuhanie, z uwagi na zbyt wysoką temperaturę. Tyle że kort centralny ma dech, sędzia Julia Ignaczenko zarządziła jego zasunięcie. A Sznajder... poprosiła o przerwę medyczną. Była w stanie kontynuować grę, choć po kolejnym gemie na jej łydce pojawił się solidny opatrunek.

Nie była już jednak w stanie odwrócić losów meczu, przegrała 4:6, 4:6. I po raz trzeci w czterech ostatnich turniejach odpadła już po pierwszym pojedynku.

Diana Sznajder na turnieju w Hongkongu PETER PARKS AFP

Katerina Siniakova WANG ZHAO / AFP AFP

