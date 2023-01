United Cup. Hubert Hurkacz wygrywa. Polska prowadzi z Kazachstanem

Mecz trwał dwie godziny i 11 minut. Być może był kluczowy dla całego pojedynku. Polska prowadzi 2-1 i wystarczy jeden punkt, by zapewnić sobie zwycięstwo w całym spotkaniu.

Hurkacz mocno zdenerwował Bublika w tie-breaku

Kazach nie zagroził poważnie Hurkaczowi. Nie doprowadził do własnej przewagi. A to popełnił podwójny błąd serwisowy, a to zmarnował woleja. Hurkacz jednak też grał niepewnie. Dopiero po piątym setbolu zakończył tę część meczu.