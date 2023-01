United Cup. Daniel Michalski przegrywa. Polska remisuje ze Szwajcarią

Michalski to w tej chwili rakieta numer 2 w polskim tenisie mężczyzn mimo że zajmuje odległe 260 miejsce w rankingu ATP. Numerem 1 w Polsce jest Hubert Hurkacz, a dotychczasowa "dwójka" Kamil Majchrzak został zawieszony z powodu wykrycia u niego niedozwolonych substancji. W ostatniej chwili został wycofany z United Cup.

Polski tenisista bez okazji na przełamanie serwisu Szwajcara

Pochodzący z Warszawy Michalski mozolnie zdobywa doświadczenie w zawodowym tenisie. Do Australii pojechał zbierać doświadczenie. Nie był faworytem obu dotychczas rozegranych spotkań.

W meczu Polski z Kazachstanem przegrał z zawodnikiem z drugiej setki rankingu ATP Timofiejem Skatowem 6:7 (7), 2:6. Tym razem jednak przeciwnik okazał się bardziej wymagający, co widać było na korcie i po wyniku.

Huesler pokonał ubiegłorocznego mistrza Polski w 70 minut. W pierwszym secie wystarczyło mu do tego przełamanie jednego serwisu Michalskiego. Tenisista Mery Warszawa nie miał żadnej okazji, by wygrać gema przy podaniu bardzo dobrze serwującego Szwajcara. Set trwał 40 minut.

W drugim Michalski stracił swój serwis już na samym początku. Przegrywał 0:2. Potem Huesler przełamał go jeszcze raz, prowadząc 4:1. Zawodnik ze stolicy w całym meczu nie miał break pointa. Szwajcar wygrał seta 6:2.

Hurkacz, Linette i mikst zagrają we wtorek o awans

Polska remisuje ze Szwajcarią 1-1. W pierwszym meczu Iga Świątek pokonała Belindę Bencić 6:3, 7:6 (3). Zwycięzca całego meczu awansuje do dalszej fazy United Cup. Rozstrzygnięcie nastąpi we wtorek. Hubert Hurkacz (10. ATP) zagra ze Stanem Wawrinką (148. ATP, Magda Linette (48. WTA) z Jil Teichmann (35. WTA) oraz mikst, do którego pary nie zostały jeszcze wyznaczone.