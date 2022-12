United Cup. Daniel Michalski nie dał rady. Polska remisuje z Kazachstanem 1-1

Michalski nie był faworytem. Jest zawodnikiem sklasyfikowanym o 120 pozycji niżej niż Kazach. Nie miał tak udanej kariery juniorskiej - Skatow zakończył ją na pozycji numer 1 - nie występował jeszcze w eliminacjach turnieju wielkoszlemowego. W Brisbane nie grał na swojej ulubionej ceglanej nawierzchni. Mimo to 22-letni Polak zagrał jak równy z równym dobry mecz.

Dwie piłki setowe Michalskiego w pierwszym secie

Wcześniej jednak Polak wykazał się nie lada odpornością psychiczną i bardzo dobrą grą . W 12 gemie, który trwał 13 minut Skatow miał pięć setboli . Warszawiak znakomicie się bronił i doprowadził do tie-breaka.

W tej partii żaden z zawodników nie przełamał rywala. Była to bardzo wyrównana część spotkania, z wieloma długimi wymianami i dynamicznymi akcjami. Set trwał godzinę i 17 minut. Kilkanaście minut dłużej niż cały mecz Igi Świątek z Julią Putincewą.

Skatow wyraźnie lepszy w drugim secie

Przy wyniku 1-3 tenisista z Warszawy ponownie nie dał rady utrzymać podania. Nawet nie zdobył punktu. Widać było wyraźnie, że opada z sił. Pierwszy set kosztował go bardzo wiele. Ale mobilizowany przez kapitanów polskiej drużyny Agnieszką Radwańską i Dawida Celta oraz pozostałych reprezentantów, nie poddawał się, walczył do końca.

Michalski miał break pointy w szóstym gemie. To była ostatnia szansa na to, by zmienić losy meczu. Skatow jednak grał zbyt dobrze. Obronił się, prowadził 5-1. Polak wygrał jeszcze jednego gema. Rywal jednak nie dał się przełamać tak jak w całym spotkaniu. Mecz trwał dwie godziny i 11 minut.