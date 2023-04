Ukraińskie tenisistki oburzone po spotkaniu z władzami WTA

Portal Btu.org.ua uzyskał komentarz zawodniczek uczestniczących w spotkaniu. Te nie kryły oburzenia postawą reprezentowaną przez władze kobiecego tenisa. "Przez cały czas trwania wojny na Ukrainie ciągle słyszymy o niedyskryminowaniu rosyjskich i białoruskich zawodników, o ochronie ich praw i wolności, o wsparciu i o kompleksowej ochronie, co wiąże się z polityką WTA. A co z Ukraińcami? Zapytałam wszystkich obecnych, co zrobili i co planują zrobić aby przeciwdziałać dyskryminacji Ukraińców. Aby chronić prawa człowieka tenisistek z Ukrainy. (...) Nie usłyszałam jednak żadnej odpowiedzi na swoje pytania - zaczęła swoją wypowiedź Łesia Curenko.