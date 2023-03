Prihodko staje po stronie rosyjskich sportowców: Należy im dać szansę na sukces

" Kompletnie nie rozumiem usunięcia sportowców z Białorusi i Rosji z igrzysk olimpijskich . Doskonale wiem, że dla wszystkich zawodników jest to marzenie, do którego spełnienia dążyli przez całe życie. Należy dać im szansę na sukces . Dla większości, są to jedyne igrzyska w życiu. (...) Sport powinien łączyć ludzi - dodał.

Jego zdaniem takie stawianie sprawy jedynie podsyca konflikt, a on sam nie zastosował się do zaleceń, by nie rywalizować z Rosjanami, jakie zostały wydane przez Federację Narodową Ukrainy. Co więcej, podkreślił, że nie jest zainteresowany występami w barwach reprezentacji.