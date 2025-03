To była tak gorąca politycznie niedziela, że głośno zrobiło się na całym świecie. Na należącej do siebie platformie społecznościowej X Elon Musk napisał, że gdyby wyłączył Ukrainie swój system Starlink (telekomunikacyjny system satelitarny, dostarczający łączność internetową), to byłby koniec na polu bitwy naszego wschodniego sąsiada. "Mój system Starlink jest kręgosłupem ukraińskiej armii. Cała ich linia frontu zawaliłaby się, gdybym go wyłączył".

Reklama