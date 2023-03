Marta Kostiuk: Nie mamy siły przebicia, aby...

" W sytuacji, w jakiej jestem ja i mój kraj, ten sukces to coś wyjątkowego . Wszystkim, którzy to oglądali, i wszystkim, którzy są na trybunach chcę powiedzieć: 'chwała Ukrainie!'" - podkreśliła w krótkim wystąpieniu na korcie.

Inna ukraińska tenisistka Łesia Curenko przyznała, że każdy mecz z Rosjankami czy Białorusinkami, to dla niej ciężka próba. " To jest dla mnie za każdym razem konflikt etyczny, gdy gramy przeciw nim " - powiedział Curenko. "To na mnie tak wpływa, że mam ataki paniki" - dodała.

Decyzję MKOl o dopuszczeniu niektórych rosyjskich i białoruskich sportowców do rywalizacji międzynarodowej krytycznie ocenia także doskonały czeski hokeista, mistrz olimpijski, przez wiele lat występujący w zawodowej lidze NHL, Dominik Hasek."To co ujawnił Bach jest błędem, choć było do przewidzenia. Teraz czeka sport światowy długa walka, ale wierzę, że ją wygramy. Musimy głośno o tym mówić i wspierać tych, którzy nie chcą uznać stanowiska MKOl" - uważa Czech.