Ukraińska tenisistka wprost o Polsce. Zaczęła wymieniać, jaśniej się nie da

Polska od początku napaści Rosji na Ukrainę stała się domem dla wielu uchodźców z kraju naszych wschodnich sąsiadów. Jak wynika z danych ONZ, z początku sierpnia tego roku, obecnie w naszym kraju przebywać może ponad milion Ukraińców.

Do tego pamiętać należy o pomocy wysyłanej przez Polskę do kraju ogarniętego wojną. Wielokrotnie działania podejmowane zarówno przez polskie władze, jak i zwykłych obywateli były tematem do dyskusji, jednak nieprzerwanie pojawia się głosy z Ukrainy mówiące o tym, że nasi sąsiedzi niezwykle doceniają to, co dla nich zrobiono. Przypomniała o tym teraz Łesia Curenko, w rozmowie z "WP Sportowe Fakty".

Tak Łesia Curenko ocenia polską pomoc dla Ukraińców. "Doceniają to"

- Liderzy państw europejskich, które od lat zdecydowanie wspierają Ukrainę, ciągle udowadniają, że będą to robić również w przyszłości. To przede wszystkim państwa, które przyjęły uchodźców z naszego kraju, a wśród nich Polska jest numerem jeden. Wy i inne kraje bałtyckie rozumiecie, że Rosja stanowi prawdziwe zagrożenie. I proszę mi wierzyć, Ukraińcy doceniają to wsparcie - zapewnia tenisistka.

Jak tłumaczy zawodniczka, dla niej i jej rodaków absurdalne są doniesienia o tym, że w ramach ewentualnego pokoju, jej kraj miałby zrzec się części terytorium na rzecz agresora, a samego Putina określa jako "tyrana" i "dyktatora".

Niemniej jednak Curenko doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że zwykli obywatele Ukrainy mogą jedynie patrzeć na skutki kolejnych decyzji światowych przywódców i dziękować tym, którzy nieprzerwanie pomagają Ukrainie.

- My przede wszystkim dziękujemy za wsparcie wszystkich, którzy nam pomagają. Mam nadzieję, że zabijanie wreszcie będzie zatrzymane. Że wszyscy będziemy mogli wrócić na Ukrainę i być szczęśliwymi we własnym kraju - zakończyła.

Wielu Ukraińców z pewnością oczekiwało punktu zwrotnego podczas spotkania Donalda Trumpa z Putinem na Alasce. Trudno mówić tutaj o jakimkolwiek sukcesie pomimo tego, że rozmowy przywódców USA i Rosji trwały długie godziny.

