Ukraińska tenisistka krytykuje działania WTA. "Były one bezużyteczne"

"Boimy się, czujemy się puści. To, co przydarzyło się Łesi, jest bardzo smutne. Ludzie, którzy tego nie doświadczyli, nie zrozumieją, jak to jest nie mieć domu, nigdzie nie czuć się bezpiecznie, mieć rodzinę w Ukrainie, która jest ostrzeliwana rakietami, wiedzieć, że tamtejsze miasta są niszczone . To zarówno strach, jak i wielka pustka" - powiedziała Switolina w rozmowie z francuskim dziennikiem "L'Equipe".

Tenis. Jelina Switolina o podróży na Ukrainę i dlaczego zbiera pieniądze

"To była dla mnie naprawdę ciężka wyprawa, ale jednocześnie byłam najszczęśliwszą osobą, bo mogłam zobaczyć moją babcię, drugą część rodziny. To bardzo przykre widzieć moją ojczyznę w takim stanie. Pojechałam do kilku zniszczonych miast, całkowicie zniszczonych przez pociski, więc to był dla mnie naprawdę bolesny moment, dlatego staram się zrobić wszystko, co w mojej mocy dla Ukraińców, dla Ukrainy, dla odbudowy Ukrainy, bo to jest naprawdę teraz potrzebne" - stwierdziła Switolina.