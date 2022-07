Ukraińska gwiazda z przesłaniem do Igi Świątek i Polaków. Ważne słowa

Iga Świątek od początku wojny na Ukrainie otwarcie pokazywała, że potępia działania wojsk rosyjskiego agresora i wspiera naszych wschodnich sąsiadów. Zaczęła od występów na kortach z przypinką w barwach flagi Ukrainy, później zdecydowała się na kolejny krok i wraz ze swoim zespołem zorganizowała charytatywny mecz w Krakowie.

Poruszający wpis Igi Świątek. Takiego czegoś jeszcze nie przeżyła

Wideo

Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.