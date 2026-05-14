Ukrainka się nie zatrzymuje. Triumf w Madrycie, a teraz takie ogłoszenie

Amanda Gawron

Marta Kostiuk nie mogła wymarzyć sobie lepszego początku maja. Podopieczna Sandy Zaniewskiej zachwyciła podczas turnieju rangi WTA 1000 w Madrycie, a w finale pokonała rozstawioną z dziewiątym numerem Mirrę Andriejewą 6:3, 7:5. Na jednym sukcesie Ukrainka jednak się nie zatrzymała i tuż przed finałowymi starciami w Rzymie podzieliła się za pośrednictwem mediów społecznościowych kolejnymi radosnymi wieściami.

Instagram/martakostyuk, Clement Mahoudeau / KMSP AFP

Marta Kostiuk ma za sobą naprawdę dobre tygodnie. 23-latka najpierw sięgnęła po triumf w turnieju rangi WTA 250 w Rouen, a następnie opuściła Francję i przeniosła się do Hiszpanii, gdzie zachwyciła w turnieju rangi WTA 1000 w Madrycie. Ukrainka na starcie pokonała Julię Putincewą z Kazachstanu 6:1, 6:3, następnie sprawiła nie lada sensację i wygrała z Jessicą Pegulą 6:1, 6:4. W 1/8 finału Ukrainka kontynuowała dobrą passę i pokonała Catherine McNally 6:2, 6:3, a w ćwierćfinale odprawiła z kwitkiem Lindę Noskovą 7:6(1), 6:0. W półfinale podopieczna Sandy Zaniewskiej okazała się lepsza od Anastazji Potapowej, wygrywając z reprezentującą Austrię Rosjanką 6:2, 1:6, 6:1. W finale natomiast wyższość Ukrainki musiała uznać znakomita Rosjanka, Mirra Andriejewa. Spotkanie skończyło się wynikiem 6:3, 7:5 dla zawodniczki z Kijowa.

Podczas gdy czołowe zawodniczki rywalizują w turnieju Internazionali BNL d'Italia w Rzymie, Kostiuk regeneruje się po zmaganiach w Madrycie. Tuż przed półfinałowymi meczami we Włoszech, w których Iga Świątek zmierzy się z Eliną Switoliną, a Coco Gauff zagra z Coraną Cirsteą, Kostiuk postanowiła pochwalić się całemu światu kolejnym sukcesem. Tym razem jednak nie takim odniesionym na korcie.

Marta Kostiuk ukończyła program na Harvardzie. "Jestem bardzo dumna"

Na swoim profilu na Instagramie 23-letnia Ukrainka zaprezentowała się z dyplomem w ręku i wyznała, że w ubiegłym roku poczyniła kolejny ważny krok w swojej edukacji. Wzięła ona bowiem udział w semestralnym programie Crossover Into Business na Harvardzie, w ramach którego zawodowi sportowcy rozwijają swoją wiedzę biznesową poprzez współpracę ze studentami-mentorami MBA.

"No i w końcu to do mnie dotarło. W zeszłym roku brałam udział w programie Crossover Into Business na Harvard Business School dla profesjonalnych sportowców. Świetnie było na chwilę wyjść poza świat tenisa i poznać ludzi z zupełnie innego środowiska. Nadal jestem z tego bardzo dumna" - przekazała na swoim profilu na Instagramie.

