Ukrainka pomściła Polkę. Na to zwycięstwo czekała wiele lat

W finałowym starciu przyszło jej zmierzyć się z faworyzowaną Greet Minnen, która wcześniej odprawiła Maję Chwalińską . W pierwszej partii to właśnie Belgijka zdecydowanie dominowała na korcie. Rozstawiona z numerem "4" zawodniczka wygrała 6:2 i wydawało się, że szybko zakończy to spotkanie.

Potem jednak do gry wróciła Ukrainka i drugiego seta wygrała... 6:1, doprowadzając do trzeciej partii. Tam wygrała 6:3 i po czterech latach 23-letnia Jastremska ponownie wygrała tenisowe zawody. Pomściła Maję Chwalińską i wyjeżdża z Polski mocno podbudowana, co z pewnością bardzo jej się przyda w kolejnych turniejach.